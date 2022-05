Geht runter wie Öl. Foto: IMAGO/ZUMA Press

Edmonton – Die Edmonton Oilers stehen im Play-off der National Hockey Leage (NHL) kurz vor dem Einzug ins Finale der Western Conference. Die Oilers gewannen am Dienstagabend gegen die Calgary Flames mit 5:3 und führen in der "best of seven"-Serie nun mit 3:1. Unterdessen schafften die New York Rangers gegen die Carolina Hurricanes den Ausgleich zum 2:2. Beim 4:1-Sieg konnten sich die New Yorker auf ihren Torhüter Igor Schesterkin verlassen, der 30 Schüsse abwehrte.

Für die Oilers trafen Ryan Nugent-Hopkins und Evander Kane jeweils doppelt und erzielten im Schlussdrittel die entscheidenden Tore. Am Donnerstag (Ortszeit) kann das Team den ersten Halbfinal-Einzug in den Stanley-Cup-Play-offs seit 2006 perfekt machen. (APA; 25.5.2022)

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Dienstag (Conference-Halbfinale, "best of seven"):

Eastern Conference:

New York Rangers – Carolina Hurricanes 4:1

Stand in der Serie: 2:2

Western Conference:

Edmonton Oilers – Calgary Flames 5:3

Stand in der Serie: 3:1