Designed in Vienna: Der neue Geldspeicher von Dagobert Duck

Der weltberühmte Geldspeicher von Dagobert Duck erstrahlt in neuem Glanz. Zu verdanken hat der geizige Erpel seinen neuen Prunkbau drei Wiener Architekturstudenten. In einem Wettbewerb haben sie sich gegen alle Einreichungen durchgesetzt – und dürfen zur Belohnung offiziell in Entenhausen einziehen. Von Mickey Manakas.