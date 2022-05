Foto: Gravity Industries

Die kleine englische Firma Gravity Industries schaffte es, einen Jet-Anzug aus dem 3D-Drucker herzustellen und mit diesem in drei Minuten in die Höhe von knapp 1.000 Metern zu gelangen. Damit stellte man einen neuen Rekord auf.

Leben und Tod

Mit zwei Turbinen, jeweils einer an jedem Arm, schafft der Pilot des Anzugs eine Geschwindigkeit von knapp 80 km/h. Die Firma dahinter will den Anzug künftig für Such- und Rettungsmissionen zur Verfügung stellen. In einem Video wird der Anzug präsentiert und seine Vorteile vorgestellt. Einer davon ist etwa, dass man im Gegensatz zu Hubschraubern auch bei schlechter Sicht sicher an einem Berg entlangmanövrieren kann und bei jeglichen Untergrundverhältnissen schneller als jeder Fußtrupp ist. Diese Vorteile könnten laut Gravity Industries oftmals über Leben oder Tod entscheiden.

Gravity Industries

Erfinder

Kopf der Firma ist Richard Browning, der 2016 den "Jet Suit" erfunden hat. Noch immer ist er der Testpilot seiner siebenköpfigen Firma. 2017 gründete er Gravity Industries zusammen mit dem "Wired"-Magazin und Red Bull. In 33 Ländern wurden über 100 Testflüge absolviert, und schnell bekam Browning von den Medien den Titel "Echter Iron Man" verliehen. Einen Namen hat der Jet Suit übrigens auch. Er wird offiziell "Daedalus Flight Pack" genannt, nach dem Erfinder Dädalus aus der griechischen Mythologie. Die Idee für den Namen stammt von Brownings Sohn. (red, 26.5.2022)