Ewan McGregor sucht als Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi Schutz vor dem Bösen. Foto: Matt Kennedy / Lucasfilm Ltd.

Hier kommen die Mediennews von heute:

"Star Wars"-Serie "Obi-Wan Kenobi": Flucht vor der dunklen Seite – In "Obi-Wan Kenobi" treffen Ewan McGregor und Hayden Christensen erstmals seit 2005 wieder aufeinander

Newsdesk: Bewerberinnen für die Schaltstelle im neuen Mega-Newsroom des ORF – Die langjährige Radio-Newsdesk-Chefin Ursula Theiretzbacher soll sich beworben haben

Verschärfungen für ausländische Medien: Russische Duma bringt neues Mediengesetz auf den Weg – Gesetz muss noch zwei weitere Lesungen durchlaufen – Damit sollen ausländische Medien leichter verboten werden

Film und Serie: Oscar-Regisseur Paolo Sorrentino schwört Netflix ab – Der 51-jährige will nicht mehr für den US-Streamingdienst drehen und sieht die Zukunft in der großen Kinoleinwand

Kampagne: Ukrainische Diaspora übt heftige Kritik an Wiener Plakat – Die Plakatserie soll Wien als weltoffen präsentieren. Ukrainer in Österreich sehen in dem Sujet eine "Relativierung der Schuld" von Russland

Auszeichnung: STANDARD-Team gewinnt Journalismuspreis Winfra der Wiener Stadtwerke – Guido Gluschitsch, Thorben Pollerhof, Daniela Rom, Franziska Zoidl, Fatih Aydogdu und Michael Matzenberger in der Kategorie Online ausgezeichnet

Wechsel: Bidens Ex-Sprecherin Psaki wechselt zum US-Fernsehsender MSNBC – 43-Jährige gehörte zu den prominenten Gesichtern der US-Regierung – Bekommt bei MSNBC eigene Sendung

Switchlist: Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht, Notruf aus der Klinik, Tao Jie – Ein einfaches Leben, Heimatlos und ungeliebt, Weltjournal: Palästina – Leben unter Besatzung – TV-Hinweise für heute Abend.

Einen angenehmen Abend und erholsamen Feiertag wünscht die Etat-Redaktion.