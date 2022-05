Premier Viktor Orbán verkündete den Schritt via Facebook. Foto: AFP / Attila Kisbenedek

Budapest – Ungarn will eine Sondersteuer von Banken, Telekommunikationsunternehmen, großen Einzelhandelsketten, Versicherungen, Energiekonzernen und Fluglinien einheben. Sie sollen einen "großen Teil ihres Sondergewinns" in das Staatsbudget einfließen lassen, verkündete Premier Viktor Orbán am Mittwoch via Facebook.

Die Sondersteuer soll für 2022 und 2023 in Kraft treten. Die Banken und Firmen, die in der gegenwärtigen Situation inmitten des Kriegs in der Ukraine und steigender Preise außerordentliche Gewinne einfahren, sollen dazu beitragen, die ungarischen Streitkräfte zu stärken und Preisdeckelungen auf Haushaltsenergiekosten zu finanzieren. (Reuters, red, 25.5.2022)