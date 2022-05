Elon Musk erwähnt immer wieder seine Affinität zu Computerspielen. Foto: MIKE BLAKE

Raketen ins All schießen, den E-Auto-Markt weiterentwickeln und nebenbei Twitter kaufen. Man könnte meinen, Elon Musk hätte anderes zu tun als vor dem PC zu sitzen und Videospiele zu konsumieren. Der bekennende Nerd – gerne erzählt er von alten Quake-LAN-Partys in seiner Wohnung – nahm sich offenbar dennoch die letzten Monate viel Zeit für das Action-Rollenspiel des Jahres: Elden Ring. Auch wenn sich die Community von seiner Spielweise wenig beeindruckt zeigt.

Über 13 Millionen Mal konnte sich Elden Ring bereits verkaufen und viele der Spieler, die sich von diesem Hype haben anstecken lassen, waren mit dem hohen Schwierigkeitsgrad mit Sicherheit überfordert. Auch deshalb ist das Netz voller Tipps und Spielweisen, etwa welche Waffen besonders stark sind oder welche Talentverteilung am meisten Sinn macht. Musk ist aber mit Sicherheit nicht der Typ, der sich online nach Tipps umsieht. Er hat seine eigene Spielweise und Ideen, mit welcher Ausrüstung er spielen möchte.

So ließ er seine Twitter-Follower kürzlich mehr über seinen Charakter im Spiel wissen. Den "Power Magier", der auch "gut mit Schwert und Katana" umgehen kann. Aber warum um alles in der Welt, wundert sich zumindest die Community, hat er derart viel Ausrüstung am Körper, dass er sich im Spiel nur noch träge bewegen kann? Und warum hat er gleich zwei Schilde in der Schnellauswahl ausgerüstet?

Während sich deshalb zahlreiche Kommentare über die Bilder von Musk lustig machen, verteidigen ihn auch viele. Er solle doch spielen, wie er möchte. Oftmals wird auch gefragt, wo der US-Unternehmer eigentlich die Zeit hernähme, neben seinen zahlreichen Verpflichtungen auch noch Videospiele zu konsumieren.

Ringo Starr oder andere Prominente wurden von Fans einfach nachgebaut und als Spielfiguren benutzt. Foto: Silvoca / Bandai Namco / FromSoftware

Musk ist nicht der einzige Prominente, der bekennender Fan des Spiels ist. Der Wrestler Randy Orton etwa erzählte zuletzt in einem Interview von seinem Level 527 Charakter in Elden Ring. Auch die aus der Serie "Mandalorian" bekannte Schauspielerin Ming Na-Wen hatte sich bereits als Fans des Spiels geäußert. Andere Prominente verbringen zwar nicht ihre Zeit mit dem Rollenspiel, wurden aber in den letzten Monaten von Fans nachgebaut. Darunter befinden sich etwa der Ex-Beatle Ringo Starr, Keanu Reeves oder auch Nikolaj Coster-Waldau, der Darsteller von Jamie Lannister in "Game of Thrones". (aam, 26.5.2022)