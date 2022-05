Kabul, Balkh und Mazar-e Sharif

Zahlreiche Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Am Mittwoch kam es zu einer schweren Explosion in der Hazrat-Zakariya-Moschee in Kabul bei der 14 Menschen ums Leben kamen. Weitere Anschläge gab es in der Provinz Balkh und in Mazar-e Sharif