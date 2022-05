Also Bonus bekommt der Jet und der Helm des Piloten die zum Film passende Lackierung. Foto: Asobo/Microsoft

Von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt, ist "Top Gun: Maverick" nach zahlreichen Verzögerungen endlich in den heimischen Kinos gestartet. Wer nach dem Besuch des Films selbst in einen passenden Kampfjet steigen möchte und sogar einige dem Film entnommenen Herausforderungen nachspielen will, der bekommt jetzt die Möglichkeit dazu.

Xbox

Wie im Kino

In dem kostenlosen Update für den Microsoft Flight Simulator findet sich überraschenderweise nicht die für den Film nicht unwesentliche F/A-18E Super Hornet. Das hat allerdings den Grund, dass dieser Kampfjet bereits im Vorjahr Teil der Game of the Year Edition war und deshalb bereits im Spiel vorhanden ist. Wohl eine Kompromisslösung, nachdem sowohl das Update als auch der Film um ein knappes Jahr verschoben wurden.

Inhaltlich warten dann aber doch einige Features, die speziell Fans des Films zu schätzen wissen. So warten etwa drei Trainings-Missionen für die F/A-18E, die Piloten helfen sollen, "fordernde Flugmanöver zu fliegen, unter anderem Tiefflugmanöver und enges Fliegen bei hoher Geschwindigkeit und gleichzeitig komplexer Umgebung", wie in einem Blogpost der Entwickler von Asobo zu lesen ist.

Zusätzlich finden sich noch fünf weitere Herausforderungen im Spiel, die unter anderem das Navigieren durch Bergschluchten und das Landen auf einem Flugzeugträger erfordern. Ebenfalls verraten wird, dass man in einem Hyperschall-Flugzeug eine Geschwindigkeit von bis zu Mach 10 erleben wird können und das in einer Höhe von rund 46 Kilometern über dem Meeresspiegel. Auch hier wird man sich im Idealfall wie Tom Cruise im Film fühlen und neben der Geschwindigkeit auch die schöne Aussicht genießen. (aam, 26.52022)