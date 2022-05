Alle drei Großtiere wurden im Bezirk Innsbruck Land geortet. Foto: imago images_Martin Wagner

Innsbruck – In Tirol, konkret im Bezirk Innsbruck Land, gehen derzeit gleich drei Großraubtiere um: Nach Rissen von zwei Schafen und einer Rehgeiß in Neustift im Stubaital bzw. Steinach am Brenner Mitte Mai wurde jeweils ein Wolf aus der italienischen Population genetisch nachgewiesen, teilte das Land mit. Zudem wurde die DNA eines Goldschakals bei einer toten Rehgeiß in Telfes im Stubaital festgestellt. Und in Scharnitz zeigten Wildkameraaufnahmen von vergangener Woche einen Bären. (APA, 26.5.2022)