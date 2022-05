Lügen, Missbrauch, Manipulation, Bodyshaming, Sexualisierung von jungen Frauen: Der deutsche Webvideoproduzent, Musiker und Unternehmer Rezo hat sich einen guten Tag ausgesucht, um mit Heidi Klum und "Germany's Next Topmodel" abzurechnen. Steigt doch am Donnerstagabend das Finale der mittlerweile 17. Staffel des ProSieben-Erfolgsformats – quotenmäßig gesehen. In einem rund 30-minütigen Video zeigt und kommentiert Rezo Ausschnitte aus den vergangenen Jahren, die er für problematisch hält. Es gehe ihm um die Art, wie Frauen dazu gebracht werden, sich zu sexualisieren, sagt er, ohne dass diese es möchten.

Renzo

Mädchen und junge Frauen würden sich "sichtlich unwohl" fühlen, sich "so nackt und so sexy zu geben, wie Heidi es von ihnen verlangt". Es werde so lange Druck aufgebaut, bis Mädchen resignieren und gebrochen sind, so Rezo. Das gelt vor allem, aber nicht nur, für Minderjährige, die an dem Castingformat teilnehmen. "Sarah hat noch nie einen Freund gehabt, sie weiß nicht, wie man einen Jungen anfasst", kritisierte Klum etwa eine 16-Jährige, die sich in ihren Augen beim Fotoshooting im Bikini nicht gut angestellt hätte.

Futter für die Dramen

Die psychischen Belastungen für die Kandidatinnen seien enorm. Potenzielle Ventile, um Stress abzubauen – wie etwa Fernsehen oder Kontakt zur Außenwellt – würden den Teilnehmerinnen vorenthalten, um Spannungen aufzubauen, was wiederum der Quotenmaximierung diene. ProSieben und Heidi Klum würden ihnen "aktiv und bewusst seelische Schmerzen zufügen, damit sie danach aus ihren Tränen Profit schlagen kann". Das Dramapotenzial dürfe nie versiegen.

Neben der Klatschpresse sei das Unterhaltungsfernsehen der Höhepunkt der "Zuseherverarsche", so Rezo. Ehemalige Teilnehmerinnen würden bestätigen, dass die Redaktion aktiv Lügen verbreite, um Zwietracht zwischen den Teilnehmerinnen zu säen. Rezos Fazit: "Wie kann diese Sendung und Heid Klum nicht nicht gecancelt sein?". Es gebe wissenschaftliche Belege, wie negativ sich diese "toxische Sendung" auf Millionen junge Frauen auswirke. Etwa in punkto Essstörungen. Körperverletzungen würden für die Quote in Kauf genommen.

Dass Rezo mit seinen Videos ein Millionenpublikum erreichen kann, hat er nicht zuletzt im Vorfeld der deutschen Bundestagswahl bewiesen, als er sich die CDU vorknöpfte.

Erst vor wenigen Tagen hat die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Lijana Kaggwa in einem Video trotz Schweigepflicht, die ihr der Vertrag auferlegt, ausgepackt und erzählt, wie es hinter den Kulissen des Formats zugehe. Sie berichtete etwa von Streitereien und Lästereien unter den Kandidatinnen, die inszeniert wurden, indem Gerüchte oder Lügen gestreut wurden. (omark, 26.5.2022)