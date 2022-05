Die Zahl der infizierten Personen in krankenhäuslicher Behandlung ist seit Mittwoch gesunken. Foto: imago images/Emmanuele Contini

Wien – Am Donnerstag haben die Behörden in Österreich 2.998 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2.517 Fällen, die Sieben-Tage-Inzidenz sank aber leicht auf 196 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. 13 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus kamen seit dem Vortag hinzu. Im Krankenhaus lagen am Feiertag 541 Infizierte, acht weniger als am Mittwoch. 43 Betroffene werden noch intensiv betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung

Burgenland: 178

Kärnten: 140

Niederösterreich: 226

Oberösterreich: 162

Salzburg: 185

Steiermark: 134

Tirol: 129

Vorarlberg: 223

Wien: 280

(red, 26.5.2022)