Deutsche öffentlich-rechtliche Sender erweitern ihr Angebot in ukrainischer Sprache

Die ARD weitet ihr Kinderprogramm auf Ukrainisch weiter aus. Foto: Screenshot/ARD-Mediathek

Berlin – Die "Sesamstraße" gibt es nun auch auf Ukrainisch. Spots mit Ernie und Bert sowie anderen beliebten Figuren aus der Kinderfernsehserie seien jetzt neu in der ARD Mediathek und auf KiKA.de abrufbar, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag in Hamburg mit. Zu sehen sind demnach etwa Spots aus der Reihe "Ernie und Bert im Land der Träume". Mit dabei seien auch Elmo mit Clips aus der Serie "Elmos Welt" sowie Graf Zahl, der die "Zahl des Tages" vorstelle.

Dem NDR zufolge ergänzen die kurzen Filme das Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender, das speziell für die vor dem Krieg geflüchteten Kinder aus der Ukraine geschaffen worden sei. In der ukrainischen Sprache gibt es beispielsweise auch Lach- und Sachgeschichten aus der "Sendung mit der Maus" sowie die "logo!"-Kindernachrichten. Die deutsche Ausgabe der "Sesamstraße" feiert im Jänner 2023 ihr 50-jähriges Bestehen. (APA, dpa, 26.5.2022)