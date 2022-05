Liebe Leserin, lieber Leser,

Massaker an US-Schulen haben in den letzten Jahren stark zugenommen – die Rolle von Online-Services wie Social Media wird dabei immer dramatischer. Amokläufer kündigen dort oftmals ihre Taten an oder streamen sie sogar live. Die Plattformen verstärken deshalb ihre Bemühungen, ein Frühwarnsystem einzuführen.



Die neueste Erfindung der Firma Gravity Industries, ein Jet-Suit aus dem 3D-Drucker, könnte beispielsweise in der Bergrettung sinnvoll eingesetzt werden. Wie, das zeigt ein neues Video eindrucksvoll.

Nach dem Hackerangriff auf das Land Kärnten und die Lösegeldforderung in Höhe von fünf Millionen Euro, wurde am Donnerstag in einer Pressekonferenz verlautbart, dass die Situation mittlerweile entschärft wurde und die nötigen Systeme nach und nach wieder ihren Betrieb aufnehmen können.

Aus der Welt der Videospiele liefern wir eine Vorschau zu dem spielbaren Teenie-Horrorfilm "The Quarry", berichten über Sonys Pläne die Playstation-5-Produktion stark anzukurbeln und stellen mit Erstaunen fest, dass Elon Musk offenbar das populäre Action-Rollenspiel "Elden Ring" spielt.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns – wir wünschen spannende Lektüre!

