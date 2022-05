Was Armut mit Menschen macht: Ki Woo und Ki Jung (Choi Woo-shik, Park So-dam) ringen ums WLAN: "Parasite" um 00.35, Arte. Foto: Arte / Koch Media

19.40 REPORTAGE

Re: Vielfalt leben – Schluss mit Vorurteilen Wie kann es gelingen, ein tolerantes Miteinander nachhaltig zu gewährleisten? Menschen, deren Identität einer gesellschaftlichen Minderheit angehört, stoßen noch immer auf viele Hindernisse und Vorurteile. Die Reportage berichtet von Vorreitern, die ihre Arbeit aktiv der Vielfalt gewidmet haben. Bis 20.15, Arte

20.15 THRONJUBILÄUM

Wir sind Kaiser Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) bittet anlässlich seines 15-jährigen Thronjubiläums zur feierlichen Audienz. Mit dabei sind unter anderem Schauspielerin Proschat Madani, Ski-Doppelolympiasieger Johannes Strolz, Justizministerin Alma Zadić sowie Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher. Bis 21.25, ORF 1

20.15 ZWEITER WELTKRIEG

Diplomatie (D 2014, Volker Schlöndorff) Es ist die Nacht des 24. auf den 25. August 1944: Die Alliierten stehen vor Paris, und Stadtkommandant General von Choltitz ist bereit, Hitlers Befehl auszuführen und Paris zu zerstören. Dann trifft der schwedische Konsul Nordling in Choltitz’ Hauptquartier ein und versucht ebendiesen in dessen Vorhaben umzustimmen. Adaption des gleichnamigen Bühnenstücks von Cyril Gély. Bis 21.35, Arte

20.15 WESTERN

Der Mann, der Liberty Valance erschoss (USA 1962, John Ford) Senator Stoddard (James Stewart) kehrt anlässlich des Begräbnisses von Tom Doniphon (John Wayne) in die Kleinstadt Shinbone zurück und erzählt Journalisten ihre gemeinsame Geschichte. "When the legend becomes fact, print the legend", heißt es in einem der berühmtesten Sätze der Filmgeschichte. Bis 22.20, ORF 3

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Queen Mum – Mit Schirm, Charme und Gin Elizabeth Bowes-Lyon (1900–2002) gilt bis heute als eine der schillerndsten Persönlichkeiten des englischen Königshauses. Anlässlich des 70. Thronjubiläums ihrer Tochter, Queen Elizabeth II., blickt die Doku hinter die Kulissen des englischen Königshauses. Bis 23.20, ORF 2

23.50 POLITDRAMA

Truth – Der Moment der Wahrheit (USA 2015, James Vanderbilt)TV-Produzentin Mary und Moderator Dan wollen groß herauskommen und arbeiten an einer Story über die Verfehlungen von Präsident Bush. Die Geschichte könnte die Wahl entscheiden, aber am Ende bleiben von den vermeintlichen Enthüllungen nur Mutmaßungen. Mit Cate Blanchett und Robert Redford. Bis 1.40, 3sat

0.35 GANZ UNTEN

Parasite (Gisaengchung, Korea 2019, Bong Joon-ho)Nach Jean-Luc Godard muss man mit einem Film "alles" sagen. Bong Joon-hos Unsittenbild vom Eindringen der koreanischen Unterschicht in die Welt der Reichen ist alles, Tragödie, Komödie, Horrorshow, brutal komisch und in jedem Fall mitreißend. Ein Masterpiece, wie auch die sich bis dahin starr auf weiße männliche Filme kaprizierende Oscar-Jury anerkennen musste. Bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch. Bis 2.40, Arte