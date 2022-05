Youtuber Rezo rechnet mit Heidi Klum und "Germany's Next Topmodel" ab. Foto: Screenshot/Youtube

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Heidi Klums toxisches Umfeld: Youtuber Rezo zerlegt "Germany's Next Topmodel" – Von Bodyshaming über Manipulationen und Sexualisierung von Mädchen gegen ihren Willen kritisiert der deutsche Youtuber in einem 30-minütigen Video

Podcast Serienreif: Die zweite Staffel von "Greatness Code" auf Apple TV+ zeigt wieder einmal schicksalhafte und karrieredefinierende Geschichten aus der Welt des Sports. Zu Gast, um über die sechs Folgen, aber auch über weitere lohnenswerte Sportdokumentationen zu sprechen, ist Sportredakteur Lukas Zahrer

Kandidatinnen für die Medienförderstelle RTR – auch aus dem ORF – Deloitte übernimmt Hearings der Bewerberinnen und Bewerber

Ernie und Bert auf Ukrainisch: "Sesamstraße" für geflüchtete Kinder – Deutsche öffentlich-rechtliche Sender erweitern ihr Angebot in ukrainischer Sprache

Kung Fu Panda, Sully, Last Vegas, Spiel mir das Lied vom Tod: TV-Tipps für Donnerstag – Kolumbien – das entfesselte Paradies, Insekten à la carte, Finale von Germany’s Next Topmodel, Last Vegas, Wild Republic – Mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!