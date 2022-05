[Meinungsforschung] Verlässlichkeit wird als Van der Bellens große Stärke gesehen

[USA] Kritik an US-Polizei wegen spätem Eingreifen bei Schulmassaker in Texas

[Ukraine-Livebericht] Selenskyj bezeichnet Offensive im Donbass als "Politik des Völkermords"

[Wissenschaft] Corona-Variante BA.2 dürfte etwas unangenehmer sein, als bisher angenommen

[Umsteuern] Getreide statt Rinder und Schafe: Irische Bauern sollen mehr Weizen anbauen

[Serie: Vorgerückt] Irena Sendler: Schicksale im Einmachglas

[Podcast: Edition Zukunft] Gibt es bald ein Heilmittel gegen Alzheimer?

[Kommentar der anderen] Kalte Progression jetzt eindämmen

[1961-2022] Depeche-Mode-Keyboarder Andy Fletcher ist tot

[Wetter] Lange Zeit überwiegt sonniges Wetter, auch letzte Restwolken im Süden lösen sich noch in den Morgenstunden auf. Erst am Nachmittag werden die Quellwolken dichter, besonders im Süden und Südosten steigt dann die Schauer- und Gewitterneigung wieder an. Den Norden erreichen erst ab dem späten Nachmittag und abends dichte Wolkenfelder einer Störungszone. Mit dieser breiten sich ab den Abendstunden Regenschauer von Nordwesten her aus. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, nur im Süden ist es windschwach. Frühtemperaturen 8 bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 28 Grad.

[Zum Tag] 1989: Das Grandhotel Hotel Waldhaus Vulpera in den Schweizer Alpen, Vorbild für Friedrich Dürrenmatts Roman Durcheinandertal, brennt durch Brandstiftung wie sein literarisches Pendant ab.