Los Gatos – Das Schulmassaker von Texas überschattet den Start der lange erwarteten Staffel 4 des großen Netflix-Erfolgsformats "Stranger Things". Der Streamingdienst hat den vor Wochen veröffentlichten Trailer zur Serie, der tote Kinder zeigt, in seinem Youtube Channel auf "Privat" gestellt. Zur Staffel 4 gibt es neue Warnhinweise.

Der neue Warnhinweis zu "Stranger Things" Staffel 4 nach dem Schulmassaker in Texas, bei dem 19 Schulkinder und zwei Erwachsene von einem 18jährigen getötet wurden: "Wir haben diese Staffel von 'Stranger Things' vor einem Jahr gedreht. Nach dem aktuellen Schußattentat in einer Schule in Texas könnten Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Szene der ersten Folge als schmerzlich empfinden. Wir sind zutiefst erschüttert über diese unsagbare Gewalt, und wir fühlen mit den Familien, die einen geliebten Menschen betrauern."

Netflix hat zudem laut US-Branchendiensten wie "Deadline.com" die Beschreibung für die erste Folge ergänzt um die "Warnung: Enthält Gewalt gegenüber Kindern" und "Verstörende Bilder".

Die vierte Staffel der Teenie-Horror-Serie startet am Freitag auf Netflix. Bilder vom Startevent in New York, wo "Stranger Things" etwa auf das Empire State Building projiziert wurden, zeigen Straßen voller junger und sehr junger Menschen.

"Stranger Things 4"-Launch-Event in New York mit Projektion auf das Empire State Building. Foto: AFP / Yuki IWAMURA

"Stranger Things" auf dem Empire State. Foto: APA / AFP / Yuki IWAMURA

(red, 27.5.2022)