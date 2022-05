Ein Paar der berühmten japanischen Yubari-Melonen ist in Sapporo bei einer Auktion zum Saisonauftakt für drei Millionen Yen, das sind in etwa 22.000 Euro, ersteigert worden. Der höchste Preis vom vergangenen Jahr sei damit um zehn Prozent übertroffen worden, berichtete der Sender NHK World am Donnerstag. Die Zuckermelonen seien am Vortag geerntet worden. Der erfolgreiche Bieter sei ein Unternehmen für Lebensmittelverpackungen aus der östlich von Sapporo gelegenen Stadt Yubari gewesen.

Winterobst



Yubari-Melonen werden unter höchst schwierigen Bedingungen im Winter Hokkaidos gezüchtet. Die Ernte beginnt im Mai und dauert bis zum August. Im normalen Handel kostet eine solche Melone "nur" wenige tausend Yen – ein noch immer stolzer Preis.

Selbst im Supermarkt kosten die Melonen 100 bis 1.000 Euro. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/kwanchaichaiudom

Bei der traditionellen Auktion in diesem Jahr kamen den Berichten zufolge rund 2.720 Yubari-Melonen unter den Hammer. Vor drei Jahren hatten zwei der Melonen den Rekordpreis von fünf Millionen Yen (über 35.000 Euro) erzielt. Die erfolgreichen Bieter nutzen die Versteigerung in der Regel zu Werbezwecken. Die alljährliche Auktion wird als feierlicher Beginn der Auslieferung der edlen Früchte abgehalten. (APA, dpa, 27.5.2022)