Hinteregger bleibt wohl doch. Foto: IMAGO/Revierfoto

Sirnitz/Frankfurt – Bei Martin Hinteregger und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt sind die Zeichen nach Aussagen des ÖFB-Teamverteidigers auf Trennung gestanden. "In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll", sagte Hinteregger der "Kronenzeitung" (Freitagsausgabe). Eine kolportierte vorzeitige Verlängerung des bis 2024 gültigen Vertrags sei außerdem "Blödsinn".

Scharf auf die Champions League

Inzwischen sollen sich die Vorzeichen zwischen Club und Spieler aber geändert haben. Fanliebling Hinteregger soll auch in der kommenden Saison, in der die Eintracht erstmals in der Champions League spielt, Teil des Teams von Oliver Glasner sein. "Ich bin überrascht über die Kehrtwende des Clubs, dass ich doch bleiben soll. Die Champions League will ich mir mit diesen Fans sicher nicht entgehen lassen", sagte Hinteregger.

Finale verpasst

Der 29-jährige Kärntner hatte das Europacup-Finale wegen eines Sehnenrisses im Oberschenkel verpasst. Gefeiert wurde der Erfolg freilich trotzdem. "Ja, es war die Party meines Lebens", erzählte Hinteregger am Rande einer ihm gewidmeten Kunstausstellung in seinem Heimatort Sirnitz. (APA; 27.5.2022)