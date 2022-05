Elf weitere Personen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Derzeit befinden sich 498 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung

46 mit dem Coronavirus infizierte Personen werden derzeit intensivmedizinisch betreut. Foto: EPA/ETIENNE LAURENT

Wien – Am Freitag sind in Österreich in den letzten 24 Stunden 1.572 Neuinfektionen und elf Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Derzeit befinden sich 498 Infizierte im Krankenhaus, davon 46 auf Intensivstationen.

Bisher gab es in Österreich 4.244.865 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 18.643 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben und 4.187.970 wieder genesen.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 73

Kärnten: 73

Niederösterreich: 484

Oberösterreich: 223

Salzburg: 100

Steiermark: 184

Tirol: 81

Vorarlberg: -262 (Datenkorrektur)

Wien: 616

(red, 27.5.2022)