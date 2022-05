Wie jeden Sommer werden auch heuer wieder Baustellen den Verkehr in Wien beeinträchtigen. Diesmal sind vor allem Brückensanierungen geplant. Foto: APA/Pfarrhofer

Wien – Geduld zu entwickeln gehört im Wiener Straßenverkehr ohnehin zur Tagesordnung, das wird jeder Berufspendler und jede Berufspendlerin in der Bundeshauptstadt bestätigen können. Den Menschen noch mehr abverlangen wird der Verkehr im Sommer, denn mehrere Baustellen sind in Wien geplant. Im Fokus steht die Verkehrssicherheit diverser Brücken im Stadtgebiet, mehrere Sanierungen stehen an. In Zuge dessen sollen auch die Öffis und die Radinfrastruktur ausgebaut werden.

Halbseitige Sanierung nicht möglich

Eines der größten Baustellenprojekte im Sommer umfasst die Franzensbrücke im zweiten Bezirk. Für drei Monate soll sie komplett für den Verkehr gesperrt werden, nur der Fuß- und Radverkehr kann den Donaukanal über einen neu hergestellten Steg queren. Grund für die Generalsanierung ist das Alter der Brücke: Sie wurde in den Nachkriegsjahren erbaut. Die Konstruktion verlangt, dass die Fahrbahnplatte im Ganzen erneuert werden muss – eine halbseitige Sanierung wie sonst üblich ist daher nicht möglich.

Im Sommer stehen einige Baustellen im Wiener Stadtgebiet an. Foto: Stadt Wien/ Der Standard

Eine großräumige Umfahrung empfiehlt der Baustellenkoordinator der Stadt Wien, Peter Lenz: "Die möglichen Ausweichrouten umfassen unter anderem den Handelskai oder die Taborstraße. Klar ist, dass bei einer Autofahrt in dieser Gegend mehr Zeit eingeplant werden muss." Derzeit frequentieren laut Lenz täglich rund 22.000 Fahrzeuge die Brücke. Im Zuge der Arbeiten werden vonseiten der Wiener Linien ebenso die Gleise der Straßenbahnlinie O erneuert. Ab September soll auf der Franzensbrücke wieder ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden.

Verkehr am Franz-Josefs-Kai eingeschränkt

Im Sommer wird die weitere Sanierung der U4 in Angriff genommen und fordert ebenso eine Großbaustelle im Wiener Straßenverkehr: Am Franz-Josefs-Kai werden zwischen Salztorbrücke und Marienbrücke die Tunneldecken der U-Bahn saniert. Für die Vorarbeiten im Juni wird ein Fahrstreifen gesperrt, im Juli und August werden zwei Fahrstreifen für die Bauarbeiten in Anspruch genommen. Auch hier empfiehlt die Stadt ein großräumiges Ausweichen, täglich fahren in diesem Bereich rund 40.000 Fahrzeuge. Ab 3. Oktober sollen sämtliche Verkehrsbeschränkungen aufgehoben sein.

Bauarbeiten betreffen auch die U2

Beim Bauprojekt der Stadtstraße haben bereits die Arbeiten für die Untertunnelung begonnen. Für die unterirdische Gleisquerung der U2 ist in diesem Zusammenhang eine Einstellung des U-Bahn-Betriebs zwischen den Stationen Aspernstraße und Seestadt vorgesehen. Das betrifft die letzten drei Stationen Hausfeldstraße, Aspern Nord und Seestadt, die Sperre gilt im Zeitraum von 1. Juli bis 4. September 2022.

Die Sanierung der Heiligenstädter Brücke ist bereits im Gange, für den Verkehr bedeutet dies in Richtung 19. Bezirk die einstreifige Führung über das Ersatztragwerk, während in die Gegenrichtung zwei Fahrstreifen über die Brücke genutzt werden können. Neben der Brückensanierung werden im dortigen Bereich auch neue Radwege realisiert. Von Mai bis November wird in der Gunoldstraße zwischen Boschstraße und Muthgasse ein Zweirichtungsradweg gebaut. Ein weiterer Radwegausbau ist auf der Wagramer Straße im Bereich der Arbeiterstrandbadstraße und Siebeckstraße geplant, hier stehen zwischen Juli und November immer zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung.

Kagraner Brücke wird generalsaniert

Eine Gesamtinstandsetzung steht auch der Kagraner Brücke bevor. Sie wurde 1977 erbaut und ist die einzige Möglichkeit für den Straßenverkehr, die Alte Donau in Wien zu queren. Aufgrund der über die Jahre entstandenen Schäden und Undichtigkeiten wird die Brücke von Juni bis Dezember generalsaniert. Im Zuge der Bauarbeiten kommt es zu Fahrstreifenverengungen, zu den Stoßzeiten sollen je Fahrtrichtung jeweils zwei Fahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung stehen.

Weitere Großprojekte umfassen die Verlegung von Wasserrohren in der Ketzergasse im Abschnitt Karl-Sarg-Gasse bis Brunner Straße von Juni bis November – die Ketzergasse wird in diesem Bereich als Einbahn geführt. Auch am Gürtel kommt es bei den jährlich wiederkehrenden Betonfeldsanierungen zu vorübergehenden Fahrbahnverengungen. (Max Stepan, 27.5.2022)