Der Salzburger Kurort Bad Gastein beherbergte einst k. u. k. Kaiser und Popstars. Nun befindet er sich seit Jahrzehnten im Tiefschlaf – und steht symbolisch für gescheiterte Gemeinden in ganz Österreich. Immobilienredakteurin Franziska Zoidl ist für die neue Serie "DER STANDARD vor Ort" dieser tristen Geschichte auf die Spur gegangen. Gestoßen ist sie auf einen dubiosen Immobilieninvestor und umstrittene Deals in Millionenhöhe. Was genau dahintersteckt und wie sich Bad Gastein wiederbeleben will, hat sie Tobias Holub erzählt. (red, 27.5.2022)

