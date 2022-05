Balenciaga, Frühjahr 2013

Das erste Mal seit etlichen Jahren veranstaltete das Modehaus Balenciaga eine Show in New York. Die Models marschierten mit Latexmasken und in Jogginganzügen (aus der Kooperation mit Adidas) über das Parkett der New Yorker Börse. Einer der Gründe für die Wahl der Location? Die Marke akzeptiert auch Bitcoin und Ethereum als Zahlungsmittel.

Darüber hinaus lieferte Designer Demna Gvasalia (er selbst nennt sich nur noch Demna) wieder einmal einen zeitgeistigen Kommentar zum Status quo der Modeindustrie ab. Das kann sich das Unternehmen leisten, weil sich die Handschrift des Designers gut verkauft. (red, 28.5.2022)