Salzburg zaubert einen neuen Cheftrainer aus dem Hut. Foto: APA/Gindl

Salzburg – Fußball-Meister Salzburg hat den Abgang von Rene Aufhauser als Trainer des FC Liefering intern nachbesetzt. Mit dem 30-jährigen Fabio Ingolitsch wurde der bisherige Trainer der U18 am Freitag als Nachfolger des in der 2. Liga spielenden Farmteams präsentiert.

Der aus Bischofshofen stammende Ingolitsch erarbeitete sich im Eiltempo den Ruf als Trainer-Talent, in seiner sechsten Saison beim Club will er nun mit Liefering "den eingeschlagenen Weg in unserer Philosophie konsequent weitergehen". Der Sportliche Leiter Bernhard Seonbuchner bemerkte: "Als U18-Trainer hat er die Spieler sowie das Team in überzeugender Manier weiterentwickelt und es darüber hinaus jeweils auf Platz 1 geführt."

Fabio Ingolitsch ist der Bruder von Sturm-Graz-Profi Sandro Ingolitsch, er besitzt die UEFA-Pro-Lizenz und war bereits von Sommer 2017 bis Jänner 2021 Co-Trainer der Lieferinger. (APA, 27.5.2022)