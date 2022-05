Knappe Abstände an der Spitze – Ferrari und Red Bull Racing geben den Ton an

Die Kugel fällt vorerst auf Rot. Foto: APA/AP/Cole

Monte Carlo – Charles Leclerc hat sich mit der Bestzeit im Auftakttraining auf sein Formel-1-Heimrennen in Monaco eingestimmt. Der Ferrari-Pilot verwies am Freitag bei hochsommerlichen 31 Grad Sergio Perez im Red Bull um 39 Tausendstel auf den zweiten Platz. Rang drei ging 0,070 Sekunden zurück an seinen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz, ehe WM-Spitzenreiter und Titelverteidiger Max Verstappen im zweiten Red Bull (+0,181 Sek.) folgte.

Rekordchampion Lewis Hamilton wurde in der einstündigen Einheit auf dem nur 3,337 Kilometer langen Stadtkurs im Mercedes fast eine Sekunde zurück nur Zehnter. Am Nachmittag folgt die zweite Session. Vor dem Klassiker am Sonntag in Monaco führt Verstappen in der WM sechs Punkte vor Leclerc. (APA; 27.5.2022)

1. Session:

1. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:14,531 Min. – 2. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing +0,039 Sek. – 3. Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +0,070 – 4. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing +0,181 – 5. Lando Norris (GBR) McLaren +0,525 – 6. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +0,552 – 7. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren +0,626 – 8. George Russell (GBR) Mercedes +0,680 – 9. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin +0,856 – 10. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,968

Folgt: 2. Session ab 17.00 Uhr/live ORF 1 und Sky