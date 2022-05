Auch im kommenden Jahr haben die Finnen ein Heimspiel. Foto: APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Tampere – Die nächste Eishockey-A-WM findet im Mai 2023 in Tampere und Riga statt. Das und die Vergabe der Titelkämpfe 2026 an die Schweiz verkündete der Weltverband IIHF am Freitag bei den laufenden Titelkämpfen in Finnland. Die nächstjährige WM hätte eigentlich im russischen St. Petersburg gespielt werden sollen. Nach der Aberkennung aufgrund des Krieges gegen die Ukraine sprach man nun erneut Tampere gemeinsam mit der Hauptstadt Lettlands die Austragung zu.

Mit Budapest und Ljubljana hatte es für 2023 auch noch einen zweiten Interessenten gegeben. Die Bewerbung wurde aber kurzfristig wegen fehlender Finanzgarantien der Ungarn zurückgezogen. Im Olympiajahr 2026 wird in Zürich und Fribourg um WM-Medaillen gekämpft. Die Schweizer hätten schon 2020 WM-Ausrichter sein sollen, das Turnier war damals aber corona-bedingt ausgefallen. 2024 ist man wie schon länger festgelegt in Prag und Ostrava, 2025 in Stockholm und Herning zu Gast. (APA; 27.5.2022)