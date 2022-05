Jude Law ist schon bald ein Teil des "Star Wars"-Universums. Foto: APA/AFP/TOLGA AKMEN

Anaheim (Kalifornien) – Der US-Unterhaltungskonzern Disney hat am Donnerstag bei einem Fan-Treffen in Anaheim in Kalifornien eine neue Serie des Kassenschlagers "Star Wars" vorgestellt. Für die "Skeleton Crew" getaufte Produktion soll auch der britische Schauspieler Jude Law an Bord sein. Die Schauspieler Harrison Ford und Ewan McGregor präsentierten sich indes auf der alle vier Jahre stattfindenden "Star Wars Celebration" den lärmenden und schräg gekleideten Fans.

Bei der Eröffnungsveranstaltung dominierten Fernsehshows. Gezeigt wurden Szenen aus der angekündigten Space-Opera-Serie "Andor", die auf dem Streaming-Portal Disney+ erscheinen soll, aus der Space-Western-Serie "The Mandalorian" und – als Überraschung – aus McGregors "Obi-Wan Kenobi".

Filmmusik zu "Obi-Wan Kenobi"

Die Show in Anaheim endete mit einer Aufführung des 90-jährigen Komponisten John Williams, der ein Live-Orchester dirigierte, das seine Filmmusik zu "Obi-Wan Kenobi" spielte. Vor dem Convention Center schwangen derweil mehrere tausend Hardcore-Fans von "Star Wars" ihre Lichtschwerter und posierten für Fotos mit ihren bevorzugten Jedi-Rittern.

Disney hatte Lucasfim 2012 für vier Milliarden Dollar (rund 3,5 Milliarden Euro) gekauft. Danach wurde die Filmproduktion verstärkt, die Produktion von "Star Wars" jedoch verlangsamt. Die Entscheidung dazu fiel nach sinkenden Einspielergebnissen und dem Start des Streamingdienstes Disney+ 2019. Seitdem hat der Dienst mehr als 130 Millionen Abonnenten gewonnen. (APA, AFP, 27.5.2022)