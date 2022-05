Liebe Leserin, lieber Leser,

Uvalde-Massaker: Massiver Einsatz von Überwachungstechnologien brachte keinerlei Schutz

Aufregung um Duck Duck Go: Der Anti-Tracking-Browser lässt Tracking durch Microsoft zu

"Old World" im Test: Globalstrategie für Geschichts-Nerds

Twitter-Aktionäre klagen Elon Musk wegen Kurseinbruchs

Land Kärnten kämpft nach Hackerangriff weiter mit massiven Problemen

Online-Modehandel: Baldiges Aus für Gratis-Retouren erwartet

Chipkonzern Broadcom kauft Software-Anbieter VMware um 61 Mrd. Dollar

Wegen unsicherer Lage: Samsung produziert weniger Smartphones