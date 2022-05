Fünf Wege, um an Oligarchen ranzukommen





Vorschlag 1: Mehr Ressourcen – Geld und Personal

Wer Vermögen aufspüren will, muss Geld in die Hand nehmen. Um verschachtelte Firmenkonstrukte und Strohmänner aufzudecken, braucht es nicht nur Transparenz, sondern auch Zeit und Personal. Wie viel finanziellen Aufwand die Republik betreiben will, ist auch eine Frage des politischen Willens. Das Innenministerium, das dafür zuständig ist, sanktionierte Unternehmen und Immobilien aufzuspüren, dürfte bisher zufrieden sein. "Wir haben entsprechende Ressourcen in der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN)", heißt es auf Anfrage aus dem Ministerium. Überprüfungen fänden laufend statt und dann, wenn es neue Sanktionslisten gibt. Je nach Aufwand seien mehr oder weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Ermittlungen beschäftigt. Genaue Zahlen nennt die Behörde nicht. "So wie auch in anderen Bereichen, die die DSN betreffen."

Vorschlag 2: Schärfere Gesetze – Ermitteln und strafen

Verstöße gegen die Wiener Bauordnung werden mit Geldstrafen bis zu 300.000 Euro geahndet. Wer auf der Sanktionsliste steht und gegenüber der Behörde falsche Angaben macht, dem drohen Bußgelder bis maximal 5000 Euro. Im Vergleich seien diese Strafhöhen "lächerlich gering", sagt Anwalt Wolfgang Gappmayer. Dazu kommt, dass die Beamtinnen nach dem Sanktionsgesetz etwa Auskünfte einholen oder Bücher einsehen dürfen, sie können ihre Ermittlungsschritte aber nicht mit Zwangsgewalt durchsetzen. Die Maßnahmen sind laut Gappmayer daher "recht zahnlos". Will Österreich die Sanktionen durchsetzen, sei daher ein "Nachschärfen" erforderlich – so wie das jetzt auch Deutschland plant: Behörden sollen künftig etwa befugt sein, Wohnungen zu durchsuchen. Sanktionierte Personen müssen zudem ihr Vermögen melden. Weigern sie sich, droht eine Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Haft.

Vorschlag 3: Besserer Einblick – Register für Vermögen

In der EU gibt es auf Basis der vierten und fünften Antigeldwäscherichtlinie seit einigen Jahren sogenannte Wirtschaftliche Eigentümerregister. Eigentlich sollten diese nach den Panama Papers und anderen Steuerskandalen seit 2020 (eingeschränkt) öffentlich einsehbar sein. Doch noch immer haben nicht alle Mitgliedstaaten solche Register eingesetzt. Das österreichische wirtschaftliche Eigentümerregister (WiEReg) kann zwar von jedem abgefragt werden. Das Register ist allerdings kostenpflichtig (drei Euro pro Abfrage) und man kann nur nach dem (exakten) Firmennamen bzw. der Firmenbuchnummer suchen. Im Vergleich dazu ist das lettische Register nicht nur kostenlos, man kann auch nach den wirtschaftlichen Eigentümern suchen, und die Daten sind herunterladbar, erklärt Martina Neuwirth vom VIDC Global Dialogue. In weiteren Staaten ist das Register nicht besonders übersichtlich, aber zumindest kostenlos.

Vorschlag 4: Einheitliche Erfassung – gleiche Vorgaben

Die Erfassung von Vermögen ist EU-weit nicht einheitlich. Das führt dazu, dass Eigentümer einer Firma in Deutschland und in Italien unterschiedlich registriert werden. In das österreichische WiEReg werden nur Eigentümer aufgenommen, die mehr als 25 Prozent Anteile an einer Firma, einer Stiftung etc. halten. Eine vierköpfige Familie, die eine Firma zu gleichen Anteilen besitzt, würde daher nicht aufscheinen. Österreich setzt damit lediglich die Mindestvorgabe der EU-Antigeldwäscherichtlinie um. In der EU hat sich nur Lettland für eine Untergrenze von zehn Prozent entschieden. Die vorhandenen Eigentümerregister decken zudem nicht alle Vermögensarten ab. Das WiEReg ist nur mit Unternehmensregistern sowie dem Melderegister verbunden. Oligarchen investieren aber auch in Immos, Yachten oder Jets. Eine Verknüpfung des WiEReg mit Grundbuch, Luftfahrzeug- und Schiffsregister wäre sinnvoll.

Vorschlag 5: Neue Geldwäscheregel – Herkunft von Geldern

Auf EU-Ebene laufen derzeit Verhandlungen über neue Gesetze gegen Geldwäsche. Das Parlament und die Kommission diskutieren etwa darüber, die Bargeldgrenzen weiter herabzusetzen. Die Pflicht, Bankkunden zu identifizieren und die Herkunft ihres Geldes nachzuweisen, würde dann für noch kleinere Beträge als bisher gelten. Geplant ist zudem eine zentrale Behörde für Geldwäsche auf EU-Ebene, die die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten einfacher machen soll. Aus Sicht von Rechtsanwalt Oliver Werner wäre das genauso notwendig wie eine Verknüpfung aller Register innerhalb der Europäischen Union. Durch den Abgleich könne man Konstruktionen zur Verschleierung leichter durchschauen. Auch ein internationales Vermögensregister würde den Behörden ihre Arbeit freilich immens erleichtern. Dass es in naher Zukunft dazu kommt, gilt derzeit aber als äußerst unwahrscheinlich. (Joseph Gepp, Bettina Pfluger, Jakob Pflügl, 28.5.2022)









