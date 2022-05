Radiotipps

9.00 GESPRÄCHIG

Frühstück bei mir mit der Influencerin und Style-Bloggerin Karin Teigl, die als "constantly_k" Social-Media-Karriere gemacht hat. Bis 11.00, Ö3

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: "Meinungsfreiheit tut weh" Rubina Möhring, Präsidentin von Reporter ohne Grenzen in Österreich, starb am 2. März. Petra Herczeg und Rainer Rosenberg erinnern an sie. Bis 14.55, Ö1

23.00 MAGAZIN

Kunstsonntag: Was kann Kunst heute noch? Eine Auseinandersetzung mit prekärer Arbeit im Kunstumfeld von Kollektiv Weiter. Bis 0.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 29.5.2022)