Coming-of-Age-Serie "Becoming Charlie" mit Lea Drinda. Foto: ZDF, Tatiana Vdovenko

7.50 WISSEN

Checker Julian: Der Steine-Check Schon seit Tausenden von Jahren benutzen Menschen Steine zum Bauen von Häusern oder erschaffen Kunstwerke aus Stein. Woher kommen Steine eigentlich? Das findet Julian mit dem Geologen Oli heraus. Bis 8.15, ARD

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Die Themen bei Peter Resetarits: Wurden private Kinderbetreuungseinrichtungen bei Covid-Unterstützungsleistungen vergessen? / Bürgerproteste gegen geplante Schottergruben in Grafenegg. Bis 18.57, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Rätselhafte Venus Die Venus von Willendorf ist rund 29.000 Jahre alt, üppig und nackt. Seit Facebook sie als Pornografie eingestuft und von seinen Seiten verbannt hat, ist sie in den sozialen Medien ein Star. Neueste Untersuchungen sollen ihr jetzt die letzten Geheimnisse entlocken. Bis 21.05, Arte

20.15 ÜBERLEBEN

After Earth (USA 2013, M. Night Shyamalan) Nach einer globalen Katastrophe mussten die Menschen die Erde verlassen, um auf dem Nachbarplaneten Nova Prima ein neues Leben anzufangen. General Raige (Will Smith) und sein Sohn Kitai (Jaden Smith) sind bei einem Routineflug in einen schweren Asteroidensturm geraten und müssen auf der unbewohnten Erde notlanden. Science-Fiction-Abenteuer von Suspense-Meister M. Night Shyamalan. Bis 22.10, Puls 4

20.15 THRILLER

Im Abgrund (D 2019, Stefan Bühling)Kindsmörder Joseph Maria Hagenow (Tobias Moretti) wird nach fünfzehn Jahren Haft entlassen. Ermittler David Wallat (Peter Kurth) hält ihn immer noch für brandgefährlich, durch Dauerüberwachung soll eine Wiederholungstat verhindert werden. Doch dann verschwindet wieder ein Kind. Spannend. Bis 21.45, ARD

23.25 KOMÖDIE

Gefühlt Mitte Zwanzig (While We’re Young, USA 2014, Noah Baumbach) Ben Stiller und Naomi Watts spielen ein Paar in seinen 40ern, das im Umgang mit einem von Adam Driver und Amanda Seyfried gespielten jüngeren Pärchen die eigene Jugend aufzufrischen sucht. Generationen-Clash, entlarvend und komisch. Bis 1.00, 3sat

Streaming

MOCKUMENTARY

Welcome to Flatch Das amerikanische Kleinstadtleben hat es ganz schön in sich. Die beiden Cousins Kelly (Chelsea Holmes) und Shrub Mallet (Sam Straley) verfolgen die Einwohner des kleinen Kaffs Flatch mit der Kamera, um die Sorgen und Wünsche junger Erwachsener zu dokumentierten. 14 Folgen, basierend auf der britischen Vorlage This Country.Sky

URZEIT IN FÜNF FOLGEN

Prehistoric Planet David Attenborough leiht dieser Dokuserie über die Urzeittiere seine Stimme. Die Produktion von Regisseur Jon Favreau und der BBC setzt auf Computeranimation, die neue Blickwinkel auf T. Rex und Co ermöglichen soll. Apple TV

SUPER-GAU

Chernobyl – The Lost Tapes Im April 1986 kommt es in einem Reaktor des Kernkraftwerks Tschernobyl nahe der sowjetischen Vorzeigestadt Prypjat zum Super-GAU. Anhand von Archivaufnahmen und Augenzeugenberichten erzählt Emmy-Preisträger James Jones die Geschichte der Nuklearkatastrophe. Der Fokus liegt vor allem auf den Rettungs- und Löschversuchen vor Ort. Sky

NICHT BINÄR

Becoming Charlie Charlie fühlt sich weder als Frau noch als Mann. Doch was ist Charlie dann? Die Coming-of-Age-Serie begleitet Charlie – gespielt von Lea Drinda – sechs Folgen lang auf der schwierigen Suche nach der eigenen Identität. ZDF-Mediathek

TEENAGER-HORROR

Stranger Things Staffel 4 darf hier nicht fehlen. Netflix