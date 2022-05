Heidi Klum inszeniert sich seit 2006 bei "Germany's Next Topmodel". Foto: Reuters/MARIO ANZUONI

Der 2016 verstorbene deutsche Publizist und Moderator Roger Willemsen bezeichnete Heidi Klum als "unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernanten-Profil". Sie bringe kleine Mädchen zum Weinen, "indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über ‚Persönlichkeit‘ redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist, und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft".

Nun, am Donnerstag war es wieder so weit. Heidi Klum kürte die 18-jährige Niederösterreicherin Lou-Ann zu Germany's Next Topmodel und feierte in der 17. Staffel ihrer Castingshow vor allem eine: sich selbst. Inklusive Gesangseinlage. Hätten sich Klum und der britsche Sänger Seal nicht schon vor zehn Jahren getrennt, wäre dieser Auftritt womöglich ein Scheidungsgrund seinerseits gewesen. Fremdschämen de luxe.

Harsche Kritik

Während dem 48-jährigen deutschen Model aus Bergisch Gladbach noch immer hunderttausende Mädchen zu Füßen liegen, wird die Kritik an ihre Modelshow nicht leiser. Ganz im Gegenteil. Der einflussreiche deutsche Youtuber Rezo zerlegte in einem 30-minütigen Video Klums GNTM nach allen Regeln der Kunst und warf ihr ein toxisches Umfeld vor, das auf Lügen, Manipulation, Bodyshaming und Sexualisierung basiere.

Ein Vorwurf, der Klum seit dem Start der Castingshow im Jahr 2006 begleitet, auch wenn sie ihre Kritiker noch so sehr mit Diversity besänftigen möchte. In dieser Staffel waren alle Größen, Figuren und Altersgruppen erlaubt – sowie Familienmitglieder erwünscht. Modeltochter Leni und Mann Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel waren prominent an Bord.

Vermögend

Klum gilt als beinharte Geschäftsfrau, deren Vermögen auf 130 Millionen Euro geschätzt wird. Was 1992 bei einer Teilnahme an einem Modelwettbewerb begann, wurde rasch zum Selbstläufer für die damals 18-Jährige. Sie ging nach der Matura in die USA, um dort als Model und Werbegesicht durchzustarten.

Neben dem Modeln baute sich Klum ein Fernsehimperium auf. Sie fungiert etwa als Moderatorin bzw. Produzentin von Germany's Next Topmodel, Queen of Drags oder America's Got Talent und arbeitete auch als Schauspielerin – beispielsweise in der US-Serie Chaos City oder in Sex and the City. Ebenso bunt wie ihre berufliche Karriere ist ihr Privatleben. Mit Formel-1-Manager Flavio Briatore hat sie eine Tochter, Leni, aus ihrer Ehe mit Seal stammen drei Kinder. So sieht gelebte Diversity aus. (Oliver Mark, 27.5.2022)