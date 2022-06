Trauminselchen: Procida

Foto: Getty Images/iStockphoto/zodebala

Der Autor dieser Zeilen beißt sich schon ein bisschen auf die Lippen, wenn er sein liebstes Eiland kundtun soll, aber er ist halt ein guter Lotsch. Die Insel Procida vor Neapel, auch kleine Schwester Ischias genannt, ist eine begehbare, kunterbunte Postkarte. Sie war Drehort für den wundervollen Streifen "Il Postino", ebenso für Teile von "Der talentierte Mr. Ripley". Die Insel mit Stränden wie aus einer Gelato-Werbung ist eine Zeitreise in die 1960er und quintessenzielles Bella Italia. (Michael Hausenblas)

Für Nichtschwimmer: Città di Castello

Foto: iStock Editorial / Getty Images Plus/poludziber

Einen Zugang zum Meer sucht man in Umbrien vergeblich. Ein Mangel, den die Region durch eine hohe Dichte kultureller Sehenswürdigkeiten wettmacht. Nicht umsonst wird das obere Tibertal auch "Valle Museo", Museumstal, genannt. Etwas außerhalb der idyllischen Kleinstadt Città di Castello beherbergen die "Ex Seccatoi del Tabacco", die ehemaligen Tabaktrockenanlagen, eine Sammlung der Werke des Expressionisten Alberto Burri. In den 15 Meter hohen Hallen entfalten seine oft riesigen Gemälde ihre volle Wirkung. (Markus Böhm)

Wandgemälde: Orgosolo

Foto: Getty Images/iStockphoto/Riuma72

Schön ist das ehemalige Banditenörtchen Orgosolo im sardischen Landesinneren ja wirklich nicht, aber dafür umso spannender. In den kleinen Straßen und engen Windungen der Stadt erstrecken sich dutzende Wandmalereien, die sich mit den sozialen und politischen Umbrüchen Sardiniens – aber auch der Welt – befassen. Die meisten Bilder stammen aus den 70ern und 80ern von einem hiesigen Kunstlehrer und Kommunisten. Der treibende süditalienische Verkehr gehört als Flair beim Beobachten der Kunstwerke dazu. (Kevin Recher)

Stadt-Radeltour: Ferrara

Foto: iStock / Getty Images Plus/VvoeVale

Der Radanteil ist in der Po-Ebene und damit auch in der Stadt Ferrara recht hoch. Man könnte sich fast in den Niederlanden wähnen, so selbstverständlich ist man in Kostüm oder Anzug auf dem Rad unterwegs. Per Fahrrad lässt es sich auch als Besucherin wunderbar die Stadt erkunden, viele Unterkünfte verleihen Räder. Besonders schön ist die Umrundung der Stadt entlang der Stadtmauer, die durch die unterschiedlichen Viertel der Stadt führt, die auch sonst viel an Sehens- und Essenswertem zu bieten hat. (Petra Eder)

Urlaub auf dem Bauernhof: Latium

Foto: iStock / Getty Images Plus/eZeePics Studio

"Habt ihr die Ferien am Flughafen verbracht?" und "Was soll an Bauernhöfen in Italien denn so anders sein?" – solche Fragen bekommt gestellt, wer Freunden das Borgo di Tragliata in Fiumicino als Geheimtipp für einen Italien-Urlaub ans Herz legt. Dass dieser riesige Bio-Bauernhof im selben Ort wie Roms Flughafen liegt, ist Zufall; dass er "borgo" (Dorf) genannt wird, keineswegs. Das Anwesen ist riesig, sehr gepflegt und verfügt über mehrere Pools sowie ein feines Restaurant. (Sascha Aumüller, RONDO exklusiv, 10.6.2022)