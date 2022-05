Trainer des Vizemeisters laut Medienbericht mit Schweizer Topclubs in Verbindung gebracht

Ist umworben: Sturm-Trainer Christian Ilzer. Foto: APA/Scheriau

Graz – Sturm-Graz-Sportchef Andreas Schicker geht davon aus, mit Christian Ilzer in die neue Fußball-Bundesliga-Spielzeit zu starten. "Wir sind derzeit mitten in der Kaderplanung für die kommende Saison, natürlich im Austausch mit Chris. Ich bin guter Dinge, dass er nächste Saison Trainer von Sturm Graz ist", sagte Schicker am Freitag angesprochen auf Gerüchte über einen möglichen Abgang des 44-Jährigen.

Der "Kurier" (Mittwoch-Ausgabe) hatte diese Woche vermeldet, dass Ilzer bei Clubs aus der Schweiz, den Young Boys Bern und dem FC Zürich, hoch im Kurs stehe. Beide Vereine suchen einen neuen Cheftrainer. Der ehemalige YB-Coach Adi Hütter soll Ilzer demnach seinem Ex-Club empfohlen haben. Beide haben denselben Berater. Meister Zürich musste Erfolgstrainer Andre Breitenreiter zu Hoffenheim ziehen lassen. Ilzer hat bei Sturm noch einen bis Juni 2024 laufenden Vertrag.

Auf dem Spielersektor sucht Österreichs Vizemeister derzeit nach einem Innenverteidiger und einem Spielmacher fürs zentrale Mittelfeld. Schicker sieht den Transfermarkt aber noch nicht in Schwung. "Es geht darum, Qualität zu holen, mit dem Ziel, die Startelf zu verbessern", meinte der 35-Jährige. Laut Berichten sind die Grazer an Dominik Baumgartner vom WAC und David Nemeth vom deutschen Bundesligisten Mainz interessiert. Nemeth spielte schon in der Saison 2020/21 auf Leihbasis für Sturm. (APA, 27.5.2022)