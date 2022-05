Vor einem Monat hatte Griechenland den iranischen Tanker Pegas gestoppt. Foto: AP / Thanassis Stavrakis

Dubai– Die iranische Marine hat zwei griechische Tanker im Persischen Golf beschlagnahmt. Die Revolutionsgarden hätten die Schiffe wegen "Verstößen" gestoppt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Freitag. Um welche Verstöße es sich handeln soll, blieb offen. Allerdings hatte die Regierung in Teheran kurz zuvor Griechenland mit Strafmaßnahmen gedroht, weil griechische Behörden vergangenen Monat den unter iranischer Flagge fahrenden Tanker Pegas mit 19 russischen Besatzungsmitgliedern an Bord aufgrund von EU-Sanktionen gestoppt hatten.

USA beschlagnahmten Öl von iranischem Tanker

Die USA beschlagnahmten nach einem Reuters-Bericht vom Donnerstag das aus dem Iran stammende Öl auf der Pegas und wollen dies demnach mit einem anderen Schiff in die Vereinigten Staaten transportieren. Es blieb zunächst offen, ob die Ladung beschlagnahmt wurde, weil es sich um iranisches Öl handelte, oder aufgrund der Sanktionen gegen den Tanker wegen seiner Verbindungen zu Russland. Der Iran und Russland sind von den USA mit unterschiedlichen Sanktionen belegt. Ein Sprecher des US-Justizministeriums lehnte eine Stellungnahme zu der Ölbeschlagnahmung ab.

Die Pegas konnte ihre Fahrt fortsetzen, weil es Unklarheiten über die Sanktionen gegen ihre Eigner gab. Die Pegas war eines von fünf Schiffen, die die USA als Ziel von Sanktionen gegen die Promswjasbank benannt hatten. Die Bank soll für die russische Armee von Bedeutung sein. (Reuters, 27.5.2022)