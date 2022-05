2:2 zwischen Vienna und Sport-Club – Döblinger feierten Rückkehr in den Profifußball mit dem Meisterteller der Regionalliga Ost

Die Vienna hat endlich wieder etwas zu feiern auf der Hohen Warte. Foto: APA/Oczeret

Der perfekte Abschied aus der Regionalliga Ost war es nicht für den First Vienna FC: Aber auch ein 2:2 gegen den Wiener Sport-Club verzückte über 5.000 Zuschauer auf der Hohen Warte in Döbling. Der bereits vorzeitig gesicherte Meistertitel fiel nach dem letzten Saisonspiel ausgelassen aus.

Nach der 1:0-Führung durch Sport-Club-Innenverteidiger Gusic (21.) per Volley drückte die Vienna auf den Ausgleich, Stürmer Luca Edelhofer ließ die Vienna-Fans in der 23. Minute mit einem Volleyschuss unter die Latte jubeln. In der 39. Minute ließ die Vienna eine gute Chance zur Führung aus, wieder hatte Edelhofer seine Füße im Spiel.



In der 56. Minute sorgte Stürmer Nils Zatl schließlich doch für die 2:1-Führung der Hausherren. Der Sport-Club kämpfte sich aber in die Partie rein, einen gefährlichen Freistoß der Gäste konnte Vienna-Goalie Lukse abwehren.

Wenig aufregend ging es dann zur Mitte der zweiten Halbzeit zu. Eine gute Chance verzeichnete der Sport-Club (73. Minute), das war's. Bis zur 87. Minute, in der Marcel Holzer den Gästen doch noch einen Punkt beschert. Am Ende gab es ein Remis, das im Rausch der Meisterfeier nach Schlusspfiff schnell in Vergessenheit geriet.

Die Vienna meldet sich damit im Profifußball zurück, während die Dornbacher eine weitere Saison in der Regionalliga verbringen. Das "Derby of Love" gibt es damit in Zukunft wohl nur noch im freundschaftlichen Rahmen. (red, 27.5.2022)