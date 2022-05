Der Shiba Inu Hund weiß gar nicht, wie viele Fans er in der digitalen Welt hat. Foto: Reuters/NATHAN FRANDINO

Elon Musk ist unter anderem bekannt dafür, mit seinen Tweets auch den Kurs so mancher Kryptowährung in Bewegung zu bringen – vor allem im vergangenen Jahr hatte dies für Turbulenzen beim Bitcoin, aber auch bei der Spaß-Kryptowährung Dogecoin gesorgt. Nun meldet sich der umtriebige und polarisierende Multimilliardär erneut zu diesem Thema zu Wort.

So kündigte er am Freitag via Tweet an, dass man künftig auch Fanartikel seines Raumfahrtunternehmens SpaceX mit Dogecoin bezahlen könne. Der Erwerb von Tesla-Merchandising via Dogecoin ist bereits möglich.

Der Kurs des Dogecoin legte darauf einen kometenhaften Sprung hin, gab danach aber auch rasch wieder nach. Um 9 Uhr morgens des darauffolgenden Samstags lag das 24-Stunden-Kursplus bei rund 6,9 Prozent. Im Jänner war der Kurs um rund 25 Prozent gestiegen, nachdem Musk die Möglichkeit zum Erwerb von Tesla-Merchandising via Dogecoin angekündigt hatte.

Die Dogecoin wurde im Jahr 2013 von Billy Markus und Jackson Palmer gegründet, das Markenzeichen ist das freundliche Gesicht eines Shiba-Inu-Hundes – eine japanische Hunderasse, die damals als beliebte Vorlage für lustige Internet-Memes fungierte. Mit dem enthusiastischen Ausruf "to the moon" hatte Dogecoin-Fans vergangenes Jahr mehrfach das utopisch wirkende Kursziel von einem Dollar ins Auge gefasst – dass man nun bald mit der Coin Weltraum-Merchandising kaufen kann, passt daher irgendwie zusammen wie Topf und Deckel. (red, 28.5.2022)