Ein Parteitag – fast so wie früher: Die Halle D der Wiener Messe war am Samstag in rot gehüllt, die rund 1.000 Delegierten nahmen in den Reihen ihrer Bezirks- oder Teilorganisationen Platz und auf dem Vorplatz des Veranstaltungsgebäudes – zwischen U-Bahn und Check-In – wurde demonstriert. Erstmals nach drei Jahren hält die Wiener SPÖ wieder ihren Landesparteitag ab.

Gut gefüllt: Die Messe Halle D in Wien.

Aufgrund der Corona-Situation musste das höchste Gremium der Stadtroten im November verschoben werden. Das Treffen steht heuer dennoch im Zeichen der Pandemie: Etwas kleiner ist der Parteitag, um die aufgelegten Corona-Beschränkungen einhalten zu können, am Eingang wird der Grüne Pass kontrolliert – nur wer geimpft, genesen oder PCR-getestet ist, durfte hinein und auf den Sitzplätzen liegen rote FFP2-Masken bereit.

Auch dabei: Ex-Bürgermeister Michael Häupl, ÖGB Präsident Wolfgang Katzian und Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Foto: APA/HANS PUNZ

Am Programm standen Reden des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig und der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Landesparteisekretärin Barbara Novak eröffnete den Parteitag: "Tut gut, euch in voller Pracht wieder zu sehen." Neben den Reden der Parteispitze ist am Samstag die Wiederwahl Ludwigs als Parteichef angesetzt. Im Jahr 2019 erhielt er rund 91 Prozent der Delegiertenstimmen. Ein Ergebnis wird gegen 15 Uhr erwartet.

Maske bleibt

Unter lang andauerten Beifall und mit einer Entourage, bestehend aus der Mitgliedern der Wiener Parteispitze und Schildchenträgerinnen, marschierte Bürgermeister Ludwig in die Halle. Als erster Redner am Parteitag verteidigte er den "Wiener Weg" und kündigte an, die Maskenpflicht in der Bundeshauptstadt weiterhin beizubehalten: "Die Gesundheit für alle ist uns ein wichtiges Anliegen, unabhängig vom Gesundheitszustand. Wir werden deshalb die Maskenpflicht auch für die nächste Zeit beibehalten."

Michael Ludwig am Samstag beim Landesparteitag der SPÖ Wien. Foto: APA/HANS PUNZ

Thema in seiner Rede war auch der Arbeitsmarkt. Wichtig sei es, die Möglichkeit des Home-Office weiterhin beizubehalten, die Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer aber nicht aus den Augen zu verlieren. "Wir haben nicht umsonst jahrzehntelang für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter gekämpft, wir müssen sie auch im Home-Office weiterhin im Blick behalten", sagt Ludwig. (red, 28.5.2022)