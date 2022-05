Warum führen, wenn niemand folgt? Zu Beginn des ersten Teils arbeitete Cal Kestis noch auf einem Raumschiff-Friedhof, nun hat er größere Aufgaben. Foto: Respawn

Electronic Arts, Respawn Entertainment und Lucasfilm Games haben mit Star Wars Jedi: Survivor die Fortsetzung zu Star Wars Jedi: Fallen Order vorgestellt. Das Action Adventure rund um den rothaarigen Jedi Cal Kestis soll 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Ein erster Teaser gibt Einblicke in Story und Setting, Gameplay ist darin noch keines zu sehen.

EA Star Wars

Das Spiel wird von Respawn unter der Leitung von Game Director Stig Asmussen entwickelt und spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Jedi: Fallen Order, also in dem Zeitraum zwischen Episode 3 und Episode 4 – jene Zeit also, in welcher das Imperium gedeiht und die Jedi großteils im Rahmen der "Order 66" eliminiert wurden. Zur Handlung heißt es seitens Electronic Arts in einer Presseaussendung:

"Im Angesicht konstanter Verfolgung muss Cal Kestis den Schergen des Imperiums stets einen Schritt voraus sein. Währenddessen wird ihm immer mehr bewusst, was es heißt, einer der letzten Jedi der Galaxis zu sein. An der Seite seines treuen Gefährten BD-1 wird sich Cal im Laufe seiner Reise mit einer Vielzahl von einzigartigen und interessanten Charakteren verbünden."

In Sachen Gameplay soll unter anderem das Kampfsystem erweitert werden, außerdem muss Cal auch diesmal wieder neue Fähigkeiten und Macht-Tricks erlernen. Das 2019 veröffentliche Fallen Order war kommerziell äußerst erfolgreich gewesen und sammelte auch von Kritikern viel Lob ein: Auf Metacritic kommt das Spiel auf 81 von 100 möglichen Punkten. Auch im STANDARD-Test waren wir vor allem von der packenden Atmosphäre begeistert. (red, 28.5.2022)