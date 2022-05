Der 39-Jährige ist seit 2019 roter Landesparteichef. Am Samstag sollen ihn rund 250 Delegierte in Schwaz zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2023 küren

Schwaz – In der Tiroler Bezirkshauptstadt Schwaz hat Samstagvormittag der ordentliche Landesparteitag der oppositionellen Tiroler SPÖ begonnen. Er steht ganz im Zeichen von Landesparteivorsitzendem Georg Dornauer. Der seit 2019 im Amt befindliche 39-Jährige stellt sich zum ersten Mal der Wiederwahl. Zudem soll er zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, die plangemäß im ersten Quartal 2023 stattfindet, gekürt werden.

85 Prozent Zustimmung 2019

Rund 250 Delegierte und 50 Parteitagsgäste versammelten sich im Schwazer Veranstaltungs-Hotspot "SZentrum". Für den Nachmittag wurde mit der Bekanntgabe der Wahlergebnisse gerechnet. Als höchste Vertreterin der Bundespartei ist die Nationalratsabgeordnete, Bundesvorsitzende der SPÖ Frauen und stellvertretende Bundesparteivorsitzende Eva-Maria Holzleitner in Schwaz zu Gast. Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner ließ sich entschuldigen: Sie machte den Wiener Genossinnen und Genossen bei deren gleichzeitig stattfindenden Landesparteitag die Aufwartung.

Der Tiroler Landesparteitag bildet eine wichtige Startrampe für den (Vor)-Wahlkampf, der bereits merklich eingesetzt hat. Für Dornauer geht es um viel: Für den lange Zeit alles andere als unumstrittenen obersten Tiroler Roten gilt es wohl jene 85 Prozent zu überbieten, die er bei seiner erstmaligen Vorsitzenden-Wahl im März 2019 erreicht hatte.

Auch bei der zur Wahl stehenden Landesliste für die Landtagswahl sind alle Augen in erster Linie auf den Sellrainer Bürgermeister gerichtet. Der Landesparteivorstand hatte ihn Anfang Mai einstimmig als Frontmann für die Wahl vorgeschlagen.

Alte Bekannte auf Landesliste

Hinter Dornauer auf den Spitzenplätzen der Landesliste wurden für den Parteitag alte Bekannte nominiert: Die Lienzer Bürgermeisterin und ehemalige Parteichefin Elisabeth Blanik, der ÖGB-Vorsitzende Landtagsabgeordnete Philip Wohlgemuth (in Innsbruck), die Landtagsabgeordneten Elisabeth Fleischanderl (Schwaz), Benedikt Lentsch (Landeck) und Claudia Hagsteiner (Kitzbühel) sowie der ehemalige Nationalratsabgeordnete Christian Kovacevic (Kufstein).

Dornauer fuhr in den vergangenen Monaten einen weitgehend konzilianten Kurs, auch gegenüber der regierenden ÖVP. Sein erklärtes Ziel ist es, die Tiroler Roten nach zehn Jahren Opposition wieder in die Regierung mit der Volkspartei zu führen und die Grünen aus den Ämtern zu kegeln.

Imagewandel

Seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 vollzog er deutlich merkbar einen Imagewandel. Vorbei scheint die Zeit, in der er von so manch Skandälchen zu Fettnäpfchen und retour unterwegs war. Betont staatsmännisch, abgeklärt und fokussiert präsentierte sich der Partei- und Klubchef zuletzt. Einen besonderen Fokus legte er auf intensive Parteiarbeit, um auch Kritiker und Skeptiker in den eigenen Reihen zu überzeugen. Die Ernte dieser Arbeit will er nun am Parteitag einfahren. (APA, 28.5.2022)