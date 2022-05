Die neuen Google Drive-Funktionen können helfen, Ordnung in das vermeintliche Datei-Chaos zu bringen. Foto: Google

Für viele Menschen ist Google Drive der Ort, an dem sie nicht nur diverse Fotos und Dokumente ablegen, sondern die Text- und Tabellen-Dateien auch gleich bearbeiten – in mancher Hinsicht hat das Arbeiten in der Google Cloud somit die eigene Festplatte ersetzt oder zumindest ergänzt.

Um die Verwaltung der dort gespeicherten Dateien zu vereinfachen, werden immer wieder neue Funktionen eingeführt – unter anderem diverse Keyboard-Shortcuts, die man sich unter diesem Link zu Gemüte führen kann. Mit einem neuen Update wird ermöglicht, Dateien über Tabs hinweg zu kopieren oder zu verschieben und in Dokumente einzufügen.

Kopieren über mehrere Tabs

So können eine oder mehrere Dateien in einem geöffneten Chrome-Tab nun mit Strg-C kopiert, bzw. mit Strg-X ausgeschnitten und anschließend mit Strg-V in einem anderen Tab eingefügt werden. Beim Drücken von Strg-C wird eine Kombination aus Link und Name der Datei generiert, welcher nicht nur in einen anderen Ordner, sondern auch in eine Email oder in eine Textdatei integriert werden kann.

Beim Drücken von Strg-Shift-V wird außerdem nicht die Datei selbst, sondern eine Verknüpfung im neuen Ordner angelegt – was entsprechend hilft, Duplikate zu vermeiden und Speicherplatz zu sparen. Und schließlich ist es noch möglich, Dateien in einem neuen Tab zu öffnen, indem man Strg-Enter drückt. So können mit wenig Aufwand mehrere Dateien gleichzeitig betrachtet werden.

Wenige Tage zuvor hatte Google eine Funktion vorgestellt, mit der mehrere Passagen eines Texts gleichzeitig markiert und bearbeitet werden können. (red, 28.5.2022)