Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund wird den Kader wieder im großen Stil verändern müssen. Foto: APA/EXPA/JFK

Salzburg – Fußball-Serienmeister Salzburg rechnet im Sommer noch mit Abgängen von zwei Stammkräften. "Ich gehe einmal davon aus, dass vielleicht noch zwei Führungsspieler den Club verlassen. Rasmus Kristensen und Mo Camara sind bereit, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen", sagte Sportdirektor Christoph Freund den "Salzburger Nachrichten" (Samstag). Zuletzt hatte der Club Karim Adeyemi (Dortmund) und Brenden Aaronson (Leeds) um gemeinsam über 60 Millionen Euro verkauft.

Die Wechsel der noch mit gültigen Verträgen ausgestatten Kristensen und Camara würde weitere 35 bis 40 Millionen in die Clubkasse spülen, rechnen die SN vor. Einen Transfer von Noah Okafor schloss Freund hingegen aus: "Noah bleibt in Salzburg." Das gelte auch für Nicolas Seiwald, Luka Sucic und Benjamin Sesko. "Ich freue mich, dass wir mit unseren Talenten, die in der vergangenen Saison aufgetrumpft haben, eine weitere Spielzeit zusammenarbeiten werden", meinte Freund. Von den bisher verliehenen Spielern werden Amar Dedic, Dorgeles Nene und Youba Diarra das Training wieder in Salzburg aufnehmen. (APA, 28.5.2022)