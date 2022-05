In dieser Galerie: 2 Bilder Für Tobias Plangger war es der erste Weltcup-Podestplatz in seiner Karriere. Foto: APA/KVÖ In 5,59 Sekunden stellte Plangger in der ersten Runde des Wettbewerbs einen neuen österreichischen Speed-Rekord auf. Foto: APA/KVÖ

Salt Lake City (Utah) – Der Tiroler Tobias Plangger hat es als erster Österreicher in einem Speedkletter-Weltcup auf das Podest geschafft. Der 21-Jährige jubelte am Freitag in Salt Lake City über Platz zwei. Plangger kam als 13. in die Entscheidungsphase, in der er in den K.o.-Duellen bis ins große Finale gelangte.

In der ersten Runde stellte er mit 5,59 Sekunden einen neuen österreichischen Rekord auf und zog ins Semifinale ein. In diesem profitierte er vom Fehlstart seines Gegners Marcin Dzienski (POL). Im Finale gegen den Indonesier Veddriq Leonardo rutschte Plangger ab, es überwog aber die Freude.

"Ich musste riskieren, da kann ein Fehler passieren. Der zweite Platz ist unglaublich, einfach wunderschön. Es ist überwältigend, dafür trainiere ich jeden Tag so hart", meinte der im Hinblick auf Olympia 2026 als große Hoffnung geltende Innsbrucker. Beim Heimweltcup Ende Juni steht seine Disziplin nicht auf dem Programm. In Salt Lake City sind am Wochenende auch noch die Boulderer an der Reihe. (APA, 28.5.2022)