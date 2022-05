Laut Papst Franziskus sei Sodano ein "liebenswürdiger Hirte" gewesen, der sorgfältige Arbeit geleistet habe. Foto: AP

Vatikanstadt – Der frühere Vatikan-Staatssekretär, Kardinal Angelo Sodano, ist am Freitagabend im Alter von 94 Jahren in einem römischen Krankenhaus gestorben, wie italienische Medien am Samstag berichteten. Der Staatssekretär im Dienst von zwei Päpsten – Johannes Paul II. (1978-2005) und Benedikt XVI. (2005-2013) – war emeritierter Dekan des Kardinalskollegiums und schon seit längerer Zeit krank.

In den letzten Tagen hatte sich der Gesundheitszustand des 1927 geborenen Kardinals nach einer Covid-19-Infektion verschlechtert. Papst Franziskus würdigte Sodano als großzügigen Priester, sorgfältigen Mitarbeiter sowie "kirchlich disziplinierten Mann". Er selber habe von dessen "Geistes- und Herzensgaben profitieren" können, vor allem als dieser noch Dekan des Kardinalskollegiums war, heißt es laut Kathpress in einem am Samstag veröffentlichten Beileidstelegramm an die Schwester des Verstorbenen, Maria Sodano.

An der Seite mehrerer Päpste, "die ihn mit wichtigen Aufgaben in der vatikanischen Diplomatie betraut haben", habe Sodano sorgfältige Arbeit geleistet. "In der römischen Kurie erfüllte er seine Aufgabe mit beispielhafter Hingabe", so Franziskus. Zugleich sei Angelo Sodano ein "liebenswürdiger Hirte" gewesen, der vom Wunsch beseelt war, den Sauerteig des Evangeliums überall zu verbreiten.

Nummer zwei im Kirchenstaat

Kardinal Sodano war fünf Jahrzehnte lang im diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls tätig, in Ecuador, Uruguay und Chile. Johannes Paul II. machte den gebürtigen Norditaliener ab 1. Dezember 1990 zum Pro-Staatssekretär des Staatssekretariats und schließlich mit Erlangen der Kardinalswürde am 28. Juni 1991 zu seinem Kardinalstaatssekretär und damit zweitwichtigsten Mann im Vatikan.

Für eineinhalb Jahre bestätigte ihn Benedikt XVI. im April 2005 in diesem Amt, bevor Tarcisio Bertone am 15. September 2006 Sodano nachfolgte. Bis zuletzt hatte Sodano als Dekan und damit Vorsitzender des Kardinalskollegiums großen Einfluss in der römischen Kurie.



Als Kardinalstaatssekretär war Sodano fast 14 Jahre lang hinter Johannes Paul II. der zweite Mann im Vatikan. Unter anderem begleitete er den Papst aus Polen zwischen August 1991 und 2004 auf 53 seiner Auslandsreisen. In den letzten Monaten des Pontifikates von Johannes Paul II. gehörte Sodano mit Kardinal Joseph Ratzinger (dem späteren Papst Benedikt XVI.) und dem päpstlichen Privatsekretär Stanislaw Dziwisz zu denjenigen, die die katholische Kirche faktisch leiteten. (APA, 28.5.2022)