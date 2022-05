Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und stürzte 100 Meter in die Tiefe. Die Unfallursache ist noch unklar

Zwei Frauen verstarben noch an der Unfallstelle, eine weitere wurde ins Bozner Krankenhaus geflogen. Foto: imago images / Michael Kristen

Ritten – Am Samstagvormittag ist es in Ritten in Südtirol zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie das Online-Portal stol.it berichtete, kamen dabei zwei Frauen aus Bozen ums Leben. Eine weitere Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Bozner Krankenhaus geflogen.

Der Wagen war um kurz nach 9.00 Uhr bergauf auf der Rittner Straße in einer Kehre von der Fahrbahn abgekommen, über die Leitplanke geraten und über 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Unfallursache war noch unklar. (APA, 28.5.2022)