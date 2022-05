Liebe Leserin, lieber Leser,

spätestens seit dem jüngsten Kurssturz ist die Kryptowährung Bitcoin wieder in aller Munde – und wir erklären in einem umfangreichen Schwerpunkt, was es damit auf sich hat: Wo kommt Bitcoin her, wo könnte es sich hin bewegen? Wo kauft man Kryptowährungen? Und was sind die wichtigsten Begriffe rund um das Thema?

Wer lieber auf der Konsole als mit dem eigenen Geld zockt, der kommt heute aber ebenso auf seine Kosten. Wir haben das Indie-Game "Songs of Conquest" getestet, stellen die Highlights des kommenden Monats vor und zeigen, welche Spiele demnächst als Serien verfilmt werden.



Wir wünschen angenehme Lektüre!

Ein Drama in fünf Akten: Wie Bitcoin die Welt spaltet

Wie kauft man am besten Bitcoin?

Sprechen Sie Kryptisch?

SpaceX-Merchandising kann bald mit Dogecoin gekauft werden

Die Highlight-Games im Juni 2022: "Diablo", "Mario Strikers" und zahlreiche Vorschau-Events

"Songs of Conquest" im Test: Liebeserklärung an "Heroes" und "Age of Wonders"

Sony plant Serien zu "Horizon: Zero Dawn", "Gran Turismo" und "God of War"

Trailer zu "Star Wars Jedi: Survivor": Cal Kestis kehrt auf die Bildschirme zurück

Donald Trump plant Streaming-Dienst mit "nicht-wokem Content"

Google Drive bekommt neue nützliche Funktionen

Cyberangriff in Kärnten: Systeme sollen bis Mitte nächster Woche wieder funktionieren