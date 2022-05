Adrianna Sulek bejubelt ihren exzellenten Hochsprung. Foto: IMAGO/Nordphoto

Götzis – Nach dem ersten Tag des Leichathletik-Mehrkampf-Meetings in Götzis liegen nicht die ganz großen Favoriten in Front. Im Siebenkampf führt die Polin Adrianna Sulek mit 3.940 Punkten vor der Olympia-Silbernen Anouk Vetter aus den Niederlanden (3.843). Im Zehnkampf hatte am Samstag vorerst der Schweizer Simon Ehammer (4.636) die Nase hauchdünn vor Damian Warner (4.634). Der Kanadier peilt seinen siebenten Erfolg im Mösle-Stadion an.

Ehammer glänzte besonders im Weitsprung, wo ihm eine Jahresweltbestleistung gelang. Der 22-Jährige sprang bei nahezu Windstille auf 8,45 m und stellte damit auch einen Weitsprung-Weltrekord innerhalb eines Mehrkampfes auf. Das hatte er zuvor schon beim Zehnkampf in Ratingen (GER) mit 8,30 m geschafft.

Im Hochsprung waren Ehammer und Warner mit 2,03 m gleichauf, über die 100 und 400 m sowie im Kugelstoßen gab Warner dem Appenzeller das Nachsehen. Dennoch geht Ehammer mit zwei Punkten Vorsprung in den Sonntag. Der einzige Österreicher im Bewerb, Jan Mitsche, belegte mit 3.886 Punkten Rang 16.

Sulek springt hooooch

Sulek kam im Hochsprung mit einer persönlichen Bestleistung auf 1,92 m. Die zweimalige Götzis-Gewinnerin Katarina Johnson-Thompson liegt nach vier Teilbewerben auf Rang neun, über 200 m war die Britin in 23,51 Sek. klar die Schnellste.

ÖLV-Nachwuchshoffnung Chiara-Belinda Schuler war nach dem ersten Tag mit 3.364 Zählern 23. Österreichs Top-Mehrkämpfer Verena Mayr, Ivona Dadic, Sarah Lagger und Dominik Distelberger sind in Vorarlberg nicht am Start. (APA, 28.5.2022)