In dieser Galerie: 3 Bilder Alaba hat den Pokal. Foto: IMAGO/ULMER Pressebildagentur Alaba küsst den Pokal. Foto: Reuters/Smith

Paris – David Alaba hat seinen persönlichen Champions-League-Hattrick geschafft. Nach 2013 und 2020 mit dem FC Bayern München holte der ÖFB-Star am Samstag mit Real Madrid durch ein 1:0 im Stade de France bei Paris gegen Liverpool den begehrtesten Titel im Clubfußball neuerlich und hält damit in seiner Karriere bereits bei insgesamt 30 Trophäen.

"Ich bin über- überglücklich. Natürlich kommt man her mit dem Traum, die Champions League zu gewinnen, dann erreichst du das heute, das ist schon wirklich unglaublich", erklärte Alaba im ZDF-Interview. "Jedes Finale schreibt seine eigene Geschichte, und es immer was besonderes, auf der größten Fußballbühne stehen zu dürfen. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar."

Starke Leistung

Der Wiener leistete einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu, dass Real der 14. Triumph im wichtigsten Europacup-Bewerb gelang. Er bot als Abwehrchef eine starke Leistung und versuchte auch in der Offensive Akzente zu setzen.

Ein sehenswerter Pass des 29-Jährigen hätte in der 43. Minute fast das 1:0 für Real bedeutet. Seinem Zuspiel auf Karim Benzema folgte Sekunden später das vermeintliche Tor des Franzosen, das aber wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt wurde. Davor wie danach hielt der Innenverteidiger in seinem ersten Spiel seit einer über einmonatigen Pause wegen Adduktorenproblemen dem Liverpooler Angriffswirbel stand und darf damit auf eine traumhafte erste Saison mit Real zurückblicken.

Großer Glaube

"Der Glaube, den wir diese Saison haben, ist unglaublich", sagte Alaba, der mit seinem neuen Club einige bemerkenswerte Comebacks geliefert hatte. "Wir werden nicht nervös, wir glauben an unsere Stärken, dann schlagen wir zu. Das nicht nur heute, das haben wir dieses Jahr schon öfter gesehen", erinnerte er an erfolgreiche Aufholjagden gegen Paris St. Germain, Chelsea und zuletzt auch Manchester City.

Alaba etablierte sich auf Anhieb in der Stammelf der "Königlichen" und holte mit ihnen die spanische Meisterschaft und den Supercup. Nun kam das i-Tüpfelchen – und das ausgerechnet in jenem Stadion, in dem Alaba am 14. Oktober 2009 gegen Frankreich im Alter von 17 Jahren und 112 Tagen sein ÖFB-A-Team-Debüt feierte.

Damit machte Alaba auch ein für ihn enttäuschendes Erlebnis im Stade de France vergessen. Im Finalstadion der WM 1998 hatte er mit der Nationalmannschaft bei der EURO 2016 das Gruppenspiel gegen Island mit 1:2 verloren, was das Ausscheiden in der Gruppenphase bedeutete. (APA; 29.5.2022)