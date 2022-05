Am Flughafen von Pokhara brachen verzweifelte Angehörige in Tränen aus.

Foto: APA/AFP/YUNISH GURUNG

Kathmandu – In Nepal wurde seit Sonntagmorgen ein Flugzeug mit 22 Menschen an Bord vermisst. Inzwischen wird davon ausgegangen, dass die Maschine abgestürzt ist. Wie der Flughafendirektor von Kathmandu mitteilte, wurde die Maschine wenige Flugminuten vom Startort Pokhara entdeckt – und zwar am Fuße des Dhaulagiri, des mit knapp 8.200 Metern siebthöchsten Berges der Erde. Ob es Überlebende gibt, ist unklar.

Die Flugsicherung hatte nach Polizeiangaben den Kontakt zu der Maschine der Linie "Tara Air" kurz nach dem Start gegen 10 Uhr verloren. Das nepalesische Innenministerium schickte für die Suche nach dem Flugzeug zwei Hubschrauber los. In dem Gebiet herrschte allerdings sehr schlechte Sicht, was den Rettungseinsatz behinderte.

Schlechte Wetterbedingungen

Das Flugzeug vom Typ Twin Otter mit 19 Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern an Bord war auf einem Inlandsflug von Pokhara – einem beliebten Touristenziel rund 200 Kilometer westlich von Kathmandu – in die Gebirgsstadt Jomsom im Annapurna-Gebiet unterwegs gewesen, bestätigte ein Unternehmenssprecher.

In den vergangenen Tagen hatte es in der Gegend geregnet, der Flugverkehr lief aber normal. Wie es jetzt zu dem Unglück kam, ist bislang noch unklar.

Niedrige Sicherheitsstandards

Die Luftfahrt in Nepal boomt seit Jahren, die Sicherheitsstandards sind angesichts unzureichender Ausbildung des Personals und mangelhafter Wartung der Maschinen allerdings niedrig. Die Europäische Union hat daher alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt.

Hinzu kommt, dass sich in dem Himalaya-Staat einige der abgelegensten und schwierigsten Landebahnen befinden. Im März 2018 war eine Maschine der bangladeschischen Fluggesellschaft US-Bangla in der Nähe des internationalen Flughafens der Hauptstadt Kathmandu abgestürzt. Dabei kamen 51 Menschen ums Leben. (Reuters, red, 29.5.2022)