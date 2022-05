In dieser Galerie: 3 Bilder Wahre Größe zeigt sich in der Niederlage. Jürgen Klopp hat sie. Foto: EPA/Wittek Schmerzhaftes Public Viewing in Kairo. Foto: APA/AFP/AHMED HASAN In Anfield war die Stimmung auch nicht besser. Foto: EPA/Speakman

Saint-Denis – Noch vor einer Woche hatte Liverpool die Chance auf historische vier Titel in einer Saison. Es folgten die Niederlage im Meisterrennen gegen Manchester City und nun am Samstag im Stade de France das 0:1 im Finale der Fußball-Champions-League gegen Real Madrid. Was bleibt, sind die Gewinne von FA- und Liga-Cup – ein äußerst schwacher Trost für die "Reds", die gegen Real als Favorit galten und die Partie auch klar diktierten.

Dennoch wurde nichts aus dem angestrebten siebenten Triumph im wichtigsten Europacup-Bewerb. Das lag unter anderem am überragenden Madrid-Goalie Thibaut Courtois, der zahlreiche Großchancen der Engländer zunichtemachte. "Wenn der Torwart 'Man of the Match' (Spieler des Spiels) ist, weißt du, das irgendwas scheiße gelaufen ist", sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.

"Bescheidene" Stimmung in der Kabine

Der Deutsche berichtete von einer "sehr bescheidenen" Stimmung in der Kabine, versuchte aber auch, seine Kicker aufzurichten. "Ich sehe schon, dass wir eine geile Saison gespielt haben, bei den Jungs dauert es noch ein wenig." Nach "einer Nacht Schlaf und vielleicht einer weiteren Ansprache von mir sollen sie feiern", meinte Klopp.

Am Sonntag soll in Liverpool die Saison mit zwei Titeln gefeiert werden. "Auch wenn es niemand auf dem Planeten versteht, dass wir eine Parade machen, wir werden eine machen. Und ich hoffe, dass jeder, der in Liverpool Zeit hat, kommt." Dies habe sich die Mannschaft verdient. "Wir haben es in zwei Wettbewerben knapp nicht geschafft, mit dem eigentlich kleinsten Abstand, der geht. Da ist uns natürlich nichts vorzuwerfen, was soll der Mist?"

"Die einfachste Erklärung in der Welt des Fußballs"



Die Statistik wies Liverpool als klar besseres Team aus. "Wir hatten mehr Torschüsse, aber die entscheidende Bilanz spricht für Real. Sie haben ein Tor geschossen, wir nicht. Das ist die einfachste Erklärung in der Welt des Fußballs. Hart und harsch", erklärte Klopp.

Der Coach verlor drei seiner vier Champions-League-Finali, die angestrebte Revanche für die Endspiel-Niederlage mit Liverpool gegen Real vor vier Jahren misslang. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, doch wenn man 0:1 verliert, war es nicht gut genug. Trotzdem habe ich den Jungs schon in der Kabine gesagt, dass ich stolz auf sie bin."

Man werde nächste Saison wieder angreifen, kündigte Klopp an. "Ich habe das starke Gefühl, dass wir wiederkommen. Wir haben eine außergewöhnliche Gruppe von Spielern." Der frühere Dortmund-Meistermacher peilt bereits die Champions-League-Finalteilnahme 2023 an. "Wo ist es? Istanbul. Bucht das Hotel", sagte Klopp. (sid, 29.5.2022)